Representarán a Nuevo Laredo en Mérida

NUEVO LAREDO, TAM.- La capital de Yucatán, cuna del patrimonio colonial y maya, será la sede del LXXX Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) a donde acudirá una gran comitiva de Nuevo Laredo.

El evento nacional se realizará del 10 al 14 de julio en el centro de la capital yucateca con la presencia de importantes autoridades federales, estatales y municipales, además se expondrá la competitividad del puerto de Los Dos Laredos y su liderazgo a nivel internacional.

“Nuevo Laredo ha demostrado ser la Gran Familia Aduanera de México y esta no será excepción, vamos en un momento crucial para el país donde esta región geográfica tiene el liderazgo comercial no sólo de México, si no también de Estados Unidos” recalcó Gary Pedraza, presidente de la AAANLD.