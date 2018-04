Representante de partidos tienen junta

NUEVO LAREDO, TAM.- Conforme al reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE), ayer, lunes 9 de abril, se llevó a cabo una sesión extraordinaria, donde participaron los 9 representantes de los partidos políticos. Todos integrantes del Consejo Distrital 01, esto para dar a conocer la ubicación de las casillas especiales.

“En estas elecciones serán 5 casillas especiales, que es donde votan los electores en tránsito, que no son de aquí y que van de paso, y estas serán instaladas en la Plaza Hidalgo, Centrales de Camiones, o los Centros Comerciales, donde concurren ellos y que se ubican a la entrada y salida de Nuevo Laredo.

“Al mismo tiempo se rindió un informe de instalaciones de casillas extraordinarias, donde las secciones son muy grandes y tienen muchas colonias, y estas se crean para facilitarles la votación a los ciudadanos, que no conocen al cien por ciento el sector donde viven, y de esta forma evitamos que mucha gente no vaya a votar, anteponiendo que no saben donde está su casilla”, precisó Manuel Moncada Fuentes Consejero Presidente del INE en Nuevo Laredo.