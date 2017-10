Reportan “varios muertos y numerosos heridos” por atropellamiento en Manhattan

E.U.- La policía de Nueva York informó hoy que un vehículo atropelló a una multitud en Manhattan, dejando “varios muertos y numerosos heridos”.

Las autoridades reportaron que el único sospechoso del incidente ya fue detenido y pidieron a la población evitar el área de West St., desde el cruce con la calle Barclay hasta la calle Christopher.

La policía detalló a través de su cuenta de Twitter que alrededor de las 15:00 horas tiempo local, un vehículo entró al paso peatonal y de bicicleta de la calle West y circuló así durante varias cuadras. El vehículo “atropelló a varias personas durante el trayecto, y hay varios muertos y numerosos heridos”, informó la policía.

The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured.

