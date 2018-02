Reportan toma de rehenes en bar de Miami

MIAMI.- La policía de Miami informó que varia personas han sido tomada como rehenes en un local en la Pequeña Habana.

Las autoridades informaron que dentro del lugar se encuentran entre 10 y 12 personas.

La emergencia fue reportada en un negocio que funciona como restaurante en el día y un club durante las noches.

Las autoridades llaman a todas las personas a evitar el área.

Update: Avoid the area between 17-18 Street along Meridian Avenue.

Media responding to scene please stage at 19 Street/Meridian Ave. #trafficpic.twitter.com/BRjnPAOVe1

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 4 de febrero de 2018