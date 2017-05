Reportan tiroteo en universidad de Texas

DALLAS.- La universidad Northlake College está cerrada debido a reportes de un atacante que habría disparados, según información de las autoridades de la ciudad de Irving.

La universidad dice que el campus está cerrado por “alerta de intruso”. Le están pidiendo a los estudiantes que se dirijan al salón más cercano y se encierren, según una publicación en su página web.

La policía de Irving describió al sospechoso del tiroteo como un hombre blanco que usaba una camiseta sin mangas color naranja con una franja gris y una chaqueta negra. Tiene el pelo rapado y puede estar armado con un arma corta, le dijo la policía a los medios en la escena de los hechos.

Un estudiante en el campus, Haseeb Ahmed, dice que escuchó tres disparos distintos mientras estaba en clase. En el momento está en un edificio que está cerrado, junto con otros compañeros de clase. Ahmed dice que se han atrincherado en el piso.

“Reunimos los materiales más fuertes para lanzarlos si algo pasa”, añadió.

Students Seen Fleeing North Lake College In Texas After Active Gunman Reported pic.twitter.com/nuFSfR9JAy

BREAKING: armed officers have surround North Lake College in Texas in search of an active shooter. pic.twitter.com/xMeNPpLCmR

