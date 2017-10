Reportan tiroteo en universidad de Texas

Estados Unidos.- Cuerpos de seguridad de una universidad en Texas confirmaron reportes de un tiroteo dentro de sus instalaciones y pidieron a estudiantes resguardarse porque el tirador se dio a la fuga.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Texas Tech dijo que el campus se encuentra cerrado y pidió estar atentos al desarrollo de la información. El Tecnológico se ubica en la ciudad de Lubbock y es uno de los planteles en el estado con mayor matrícula.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6

— Texas Tech (@TexasTech) October 10, 2017