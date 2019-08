Reportan tiroteo en centro comericial de El Paso, Texas

EL PASO.- La policía de la ciudad de El Paso, en Texas, informó que envió agentes a una zona comercial en respuesta a informes de un hombre disparando el sábado.

La policía de El Paso tuiteó que los agentes estaban acudiendo a un tiroteo activo y le aconsejó a la gente que se aleje del área del centro comercial Cielo Vista Mall.

El complejo está cerca de la autopista Interestatal 10 y en el lado este de El Paso, fronteriza con Ciudad Juárez, México.

La policía no proporcionó detalles por el momento sobre si alguien estaba detenido. Tampoco se disponía de más detalles sobre la cantidad OFICIAL de personas fallecidas o heridas.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019