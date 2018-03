Reportan nueva explosión en Austin

AUSTIN,TX.-Personal de emergencias se dirige a una tienda Goodwill, en el sur de Austin, donde se reporta una nueva explosión, informaron autoridades.

Los Servicios de Gestión de Emergencias del condado Austin-Travis dijeron el martes en la noche en un tuit que hay una persona herida, pero no dieron detalles sobre la severidad de las lesiones ni sobre la explosión.

FINAL Multiple assets #ATCEMS @AustinFireInfo @Austin_Police on scene Brodie Ln/W Slaughter Ln (1902) reported explosion: #ATCEMSMedics transported ~30s male with potentially serious, not expected to be life threatening, injuries to St Davids South Austin. No further info avail.

— ATCEMS (@ATCEMS) 21 de marzo de 2018