Reportan múltiples heridos tras un tiroteo en un parque empresarial de Maryland

MARYLAND.- Un tiroteo se ha producido este miércoles en un parque empresarial en Edgewood, en el estado estadounidense de Maryland, y habría dejado múltiples heridos, según la Oficina del Sheriff del condado de Harford.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.

