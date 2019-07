Reportan fallas en app de Citibanamex

La aplicación de Citibanamex presenta fallas, los usuarios no pueden consultar la información completa de sus cuentas

Citibanamex fue consultada sobre las causas de la falla, pero no ha respondido. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación de Citibanamex presenta fallas desde esta mañana, ya que los usuarios no pueden consultar la información completa de sus cuentas.

Ana quiso pagar sus tarjetas de crédito pero no pudo consultar el saldo de ninguna de ellas, ya que el sistema no respondía al dar click en el apartado donde comúnmente se muestra la información, y después apareció el texto «Información no disponible».

La afectada tuvo que trasladarse a sucursal dado que hoy es su fecha límite de pago y ahí la ejecutiva de caja informó que se han reportado problemas similares durante la mañana.

´No me aparece la información de mis cuentas´, comentó otro afectado que también acudió a sucursal.

´@Citibanamex ni por la APP ni por Bancanet … ¿ el dinero? ‘No hay información disponible’ ¿Cómo?´, se quejó un usuario en Twitter.

Citibanamex fue consultada sobre las causas de la falla, pero no ha respondido.