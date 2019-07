Reportan fallas en app de BBVA

CIUDAD DE MÉXICO.-Usuarios de redes sociales reportan fallas en la aplicación móvil de BBVA, como recibir notificaciones de retiros que no han realizado, así como no poder ingresar a la app.

«@BBVA_Mex @BBVARe_mx Qué onda me llegó un retiro que no hice y las apps no me funcionan, marco a las líneas y no hay sistema! #BBVA», reportó un usuario.

A través de la cuenta BBVA Responde, la institución financiera señala que ya se encuentra trabajando en la falla.

«Nos encontramos trabajando en esta situación. Adicional ¿podrías compartirnos una imagen del mensaje que recibiste?», respondió al reporte de un usuario.

«@BBVARe_mx Hola, me llegó una notificación de que envié un SPEI y yo no lo autoricé y no puedo entrar a banco móvil y en línea bancomer no contestan», señaló el usuario @hectorfr9 en Twitter.

La institución financiera pidió intentar hacer transferencias más tarde e ingresar nuevamente a la aplicación.