Reportan en Aldama obras inconclusas

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Dentro del proceso de entrega recepción, el alcalde electo de Aldama, Jorge Luis Gonzalez Rosales, advirtió que no solapará ni encubrirá a las actuales autoridades, quienes han reportado una serie de obras que no han terminado y que no alcanzarán a terminar al concluir su mandato.

“No vamos a recibir ni vamos a se cómplices en la entrega-recepción, hay muchas obras por parte del Ayuntamiento que no se van a terminar y que solo formaron parte de estrategias de abrir calles para dar una demostración de que estaban trabajando, y ahora hay mucha calles inconclusas”, destacó.

Dijo que ante esta situación vecinos de varios sectores de la población han decidido protestar para exigirle a la autoridad municipal actual, el terminar estás obras de pavimentación, y la respuesta ha sido que si ellos no las concluyen, lo habrán de hacer las próximas autoridades, señaló.

Eso es algo que denunciando y que vamos a señalar públicamente, toda vez que no vamos a ser cómplices de las actuales autoridades, que seguramente van a dejar estás obras inconclusas, señaló.

Dijo también que previo a tomar posesión del cargo se ha dedicado a iniciar trámites para gestionar una mayor inversión pública en Aldama, en este caso concreto buscando apoyo oficial para construir ahí una planta de tratamiento de aguas residuales.

“Esto vendría a beneficiar a la población ya que se tendría la capacidad instalada para tratar el agua que hoy se vierte en los ríos Tigre y Blanco, que atraviesan esta comunidad y que ya ha generado algunas enfermedades entre la población, especialmente en los niños, señaló.

Debido a que la toma de agua con la que se abastece a la población está ubicada aguas arriba, el problema de la contaminación no ha afectado, pero ante la falta de medidas adecuadas, eso se puede convertir en un serio problema en unos años más, por lo que es necesario tomar ya algunas medidas, comentó.