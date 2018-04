Reporta Salud más casos de rotavirus

NUEVO LAREDO, TAM.- El rotavirus ha provocado un incremento de alrededor del cinco por ciento en las consultas entre niños, jóvenes y adultos, tanto en consultas públicas como en particulares, ello debido a los constantes cambios bruscos de temperatura que se han estado registrando en estos días.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Gregorio Jesús Ortegón Martínez, médico del Módulo de Salud “Américo Villarreal”, quien agregó que los síntomas de este padecimiento se pueden presentar con fiebre, vómito, diarrea, así como dolor abdominal, entre otros.

“Sobre todo que estas enfermedades gastrointestinales, son procesos virales que en un momento dado pudieran relacionarse con el rotavirus, que puede ser lo más común y es en esta temporada cuando más se presenta esta problemática de salud, aunque la incidencia a disminuido de alguna manera”, dijo.

Añadió que sí ha disminuido considerablemente es porque se tienen las vacunas que se aplican al menor al tener un mes de nacido, y otra al año, por lo que con esos biológicos si han disminuido los casos en la ciudad, sobre todo en los menores de edad.

Destacó que se ha visto un incremento más marcado entre los jóvenes y los adultos, lo que antes era poco común ver este tipo de pacientes con vómito y evacuaciones líquidas, problema viral que muy pronto desaparecen.

“Este virus tiene poca vida de entre tres a cuatro días, y que son padecimientos que pueden llegar a ser autolimitantes, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas precautorias, ya que es un padecimiento de fácil contagio, y cualquier persona que no tiene el aseo adecuado puede contaminar objetos”, explicó.

Ortegón Martínez reveló la importancia de no automedicarse y acudir a que se les dé un diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que este tipo de padecimientos no controlado, y no tratado, puede tener consecuencias los cuales pueden ser motivo de hospitalización por deshidratación”, subrayó.