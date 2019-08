Reporta Banorte fallas en servicios

CIUDAD DE MÉXICO.-El sistema tecnológico de Banorte se cayó desde las 23:00 horas de ayer, con lo cual los clientes han estado imposibilitados para pagar con sus tarjetas, operar banca por internet y disponer de su efectivo, ya que sus cuentas aparecen en ceros, según diversas quejas manifestadas en Twitter.

En la cuenta que el grupo financiero tiene en esta red social, la firma reconoció la falla, la cual surge cuatro días después de que los problemas en los sistemas del procesador de pagos Prosa, impidieron a los tarjetahabientes del sistema bancario pagar sus compras y realizar retiros en efectivo.

«Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de banca por internet, banca móvil y el call center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados», mencionó la institución financiera.

Mientras, las quejas se multiplicaban en las redes sociales sobre todo porque los saldos de las cuentas aparecían en ceros.

«Oye @BanorteEscucha @Banorte_mx, me dejaste en ceros mi cuenta de nómina, ¿por qué no mejor me dejas en ceros lo que debo en mi tarjeta de crédito?», escribió un afectado.

«Me vaciaron la cuenta entera a mí y a todos, el call center apagado», indicó otro usuario de Banorte, que subió una foto donde mostraba 20 minutos en la espera de atención de algún ejecutivo del centro de atención telefónica.

«No puedo accesar a la app y me notificó un cargo que no realicé puesto que estoy en mi casa», se quejó otra clienta.

«Hoy, qué más te necesito, se te ocurre caerte», externó otra más.

Banorte es el cuarto banco del País medido por activos donde su participación es de 11.98 por ciento. A su vez, es el sexto colocador de tarjetas de crédito del País, ya que ha autorizado más de 1.4 millones de plásticos de este tipo.

Actualmente participa en el programa gubernamental de apoyo financiero a adultos mayores, ya que este se entrega mediante tarjetas de débito de Banorte llamadas «Para el Bienestar».

Mario Di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacó que si la falla se debiera a un ciberataque, Banorte tendría que activar el protocolo establecido por las autoridades financieras y los propios participantes del sistema.