Reparten agua a militares en frontera

CIUDAD DE MÉXICO.-Una mujer de Ciudad Juárez acude cuatro días a la semana al bordo del Río Bravo, en pleno sol, a entregarles botellas con agua a los militares que vigilan la zona.

Por día, Lucy, como se identificó, reparte unas 100 botellas, las cuales lleva en palanganas con hielo.

«Traigo agua fresca para ustedes», le dijo a uno de los soldados apostados en la frontera, cerca del Puente Internacional Paso del Norte, donde soportan temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados a la intemperie, por lo que a veces se resguardan por momentos debajo de mezquites.

La madre de familia, quien acude en su camioneta lunes, martes, jueves y viernes, contó que realiza esta acción porque ve las condiciones precarias en que laboran los efectivos, quienes no dudan en tomar una de las botellas.

Además, dos de sus familiares trabajaron en el Ejército y le han contado las adversidades que enfrentan.

«Los tienen en condiciones difíciles, en Estados Unidos los traen en camionetas, con aire, les traen comida», comentó mientras observaba a los agentes de la Patrulla Fronteriza del país vecino que se encontraban del otro lado del río.

Lucy, quien realiza su acción de manera anónima, lamentó que mucha gente rechace a los militares.

«Hay un rechazo muy recurrente y sin embargo ellos son los primeros que saltan, siempre están dispuestos a ayudar, es gente muy buena, gente de muy buenos sentimientos, pero sobre todo que aman a su patria», aseveró.

Ejemplificó que a través de grupos de redes sociales ha solicitado ayuda para juntar las botellas de agua.

«La verdad he tenido muy poca respuesta, pero sin embargo yo no me voy a echar para atrás, voy a ayudar siempre, siempre, siempre.

«Y la gente la verdad, no ha sabido agradecer el trabajo que hacen ellos, hoy en esta época. Cuando la inseguridad de igual manera, los policías corrían, todo mundo corría, y los soldados siempre iban atrás, con sus armas, sin tener miedo, ni nada».

Lucy explicó que cada semana por su propia cuenta compra unas 400 botellas de agua, las que suma a otras que le donan, por lo que cada día que acude entrega aproximadamente un centenar.

«Otras personas voluntarias me entregan también aguas, yo compro el hielo, compro las palanganas y las traigo».

Explicó que no batalla para encontrarlos, pues están desplegados en el bordo.

Esta solidaridad no es nueva, ya que en años pasados, cuando Ciudad Juárez alcanzó altos niveles de criminalidad, también los buscaba en las áreas donde realizaban operativos como retenes, para entregarles bebidas y comida.

«Es gente muy agradecida», subrayó.

Desde el 16 de junio, decenas de soldados fueron asignados a la vigilancia del bordo del Río Bravo para contener que migrantes crucen a Estados Unidos.