“Renuncié no sólo para defenderme, también haré ‘política interna’”

VERACRUZ.- Luego de haber renunciado al cargo de Cónsul de México en Barcelona, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (PRI) calificó como “falsas, inaceptables, abominables y algo monstruoso” las acusaciones sobre tratamientos con medicamentos clonados a enfermos de cáncer.

“Tratar de acusarme de algo tan increíblemente falso es solamente parte de una estrategia enferma para desprestigiarme, ya sea por fines políticos o por una falsa información que les hayan dado”, expresó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que se trata de una estrategia político electoral del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en vísperas de unas elecciones donde se habrán de renovar las 212 presidencias municipales.

Vía telefónica desde Barcelona, Herrera Beltrán explicó que decidió renunciar no sólo para defenderse de “las abominables” acusaciones de Yunes Linares, sino para comenzar a hacer política “interna”.

El ex mandatario y ex Senador aseguró que de su parte no hay nada en contra de Yunes Linares ni ningún pleito personal que en los últimos 30 años se haya llevado entre las patas al estado de Veracruz.

El jefe político de una camada de jóvenes priistas, rechazó sentirse corresponsable de los actos y omisiones del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues afirmó que “nadie puede asumir penas trascendentales ni responsabilidades de quienes puedan haber violado la ley ni cumplido con compromiso de servirle a los veracruzanos”.

Y de paso negó que tenga que asumir algún arrepentimiento por haber impulsado a Javier Duarte de Ochoa como gobernador, pues recordó que la construcción de una candidatura no le corresponde a una persona ni a un gobernador, sino a muchos y a diversos factores.

Empacando sus maletas para regresar a México y a su vivienda del puerto de Veracruz, Fidel Herrera lamentó las acusaciones sobre la administración de medicamentos falsos a enfermos de cáncer.

Recordó que su administración recibió un edificio con el Instituto de Cancerología un edificio que equiparon con instrumentos y personal, por lo que lograron una certificación federal y recursos para adquisición de medicamentos.

Manifestó que tiene perfectamente documentada cada uno de los 450 expedientes médicos a niños atendidos en el Centro Estatal de Cancerología, así como la documentación de entrega recepción de su administración que pondrá a disposición de las autoridades.

“Tratar de acusarme de algo tan increíblemente falto es solamente parte de una estrategia enferma para desprestigiarme ya sea por fines político o por una falsa información que les hayan dado, afortunadamente tenemos la documentación en entrega recepción y en diferentes integraciones de adendums administrativos”, expuso.

Reconoció que el 15 de octubre del 2010, a 40 días que concluya su administración, una enfermera se dio cuenta que una ampolleta de Avastin, tratamiento para mujeres con cáncer, parecía irregular, por lo que se sometió a una revisión en el laboratorio interno y luego se mandó a laboratorios Roche para su análisis.

“Y de inmediato determinan como era el protocolo darlo a conocer al laboratorio que lo producía que es Roche, de fama Internacional que en sus comunicados ha esclarecido el hecho al que me refiero (…) de tal forma que se detectó a tiempo, actuamos a tiempo, lo reportamos a tiempo y jamás se aplicó un medicamento de ese tipo”, agregó.

Dijo que en respeto a la larga cadena de profesionistas honorables del sector salud y del Centro de Cáncerología de Veracruz “es necesario decir con total certeza que en mi administración se aplicaron los medicamentos de calidad y prescripción oficial y que jamás pudo haber ocurrido algo tan inaudito e increíblemente monstruosos que constituiría un crimen de lesa humanidad y que ningún profesionista de la medicina dejaría que le administraran a un paciente una medicina no oficial”.

Y en tres puntos aseguró que es falso e inaceptable y ofreció su mas absoluta disponibilidad para colaborar y dar testimonio “aun sin tener en la cadena de mando responsabilidad alguna en torno a esta acusación falsa, que no se sustenta en pruebas y que solo en declaraciones”.

“Tiene 30 años que he sido víctima de campañas periódicas siempre provenientes del mismo personaje cuando se acercan elecciones, siempre ocurre cuando hay proceso electoral y ahora hay uno el 3 de junio, pero ahora este personaje sí me obliga a producirle una respuesta porque antes jamás le había contestado porque nunca se le había ocurrida una acusación tan extraordinariamente carente de escrúpulos y horrible”.

Insistió que se trata de un asunto de carácter político, posiblemente sustentado en informaciones falsas, con arreglos revueltos de fechas de dos administraciones y aprovechando el clima que existe de descontento por abusos e ilegalidades de la administración de Javier Duarte.

-Que paso entre usted y Yunes, porque el Estado lleva más de 20 o 30 años metido en un pleito personal que se ha llevado al estado entre las patas?

-Yo nunca he querido que esto ocurriera, fuimos correligionarios en una época y el dejo de ser miembro de mi partido, pero de mi lado nunca ha existido ni acusación infundada ni campaña de desprestigio. Por Veracruz estoy claro que las instituciones deben prevalecer y respetarse, respeto al gobernador de Veracruz pero a la persona que hace uso abusivo de los instrumentos a su alcance para mentir y denunciar falsamente no me merece mi respeto, yo creo que nada pasó, simplemente que no somos iguales.

-¿Muchos lo consideran corresponsable por haber formado clase política que llegó al poder y fue rapaz?

-Nadie es responsable de los actos o hechos de otros, nadie puede asumir penas transcendentes ni responsabilidades de quienes puedan haber violado la ley ni cumplido con un compromiso de servirle a los veracruzanos. En la elección donde el gobernador actual perdió las elecciones, él mismo reconoció que el gobernador saliente tenía altísimos niveles de aceptación y reconocimiento y de identidad con los ciudadanos y que eso pudo haber sido un factor determinante para el triunfo de la candidatura de quien obtuvo la victoria.

“Yo creo en la juventud de Veracruz, creo en los principios morales y éticos del servicio público, el apego a la ley para servir a nuestro concuidadanos. Yo no puedo asumir responsabilidades por quienes no se parecen a mí, por quienes no actuaron como yo o por quienes no sirvieron a Veracruz como yo lo hice y en ese sentido cada quien es responsable de sus hechos y de sus acciones. Cuando colaboraron conmigo se distinguieron por su eficacia y honorabilidad, por la disciplina y orden con que servimos al estado de 2004 al 2010”.

-¿Se arrepiente de impulsar a Javier Duarte como candidato?

-Yo no serví a un gobierno de un solo hombre sino de 270 mil servidores y de una generación política que creíamos era la que correspondía a la hora de Veracruz que vivía un estado de juventud mirando a un futuro, en esto no hay posibilidades de asumir arrepentimiento que no le corresponden a uno, porque en la construcción de una candidatura no solo es la propuesta de un solo hombre, en este caso del gobernador, sino que hay muchos otros elementos y factures que confluyen y se constituyen en acuerdo en que se procesa una gubernatura…”

-Durante la administración de Javier Duarte siempre se mencionó que usted detrás de él, que seguía manejando los hilos…

-El primero de diciembre del 2010 en la toma de posición (de Javier Duarte) el discurso fue duro y áspero, casi de sanción y después el símbolo de identidad de mi gobierno había variado ahora era un arcoíris, y luego el gran número de auditorías a cada una delas dependencias (…) y luego la distancia más completa.

“Yo cumplí mi periodo a plenitud hasta el último momento, goberné como si fue el ultimo día desde el primero y cumplí con Veracruz, después ya no fue mi tiempo, ni mi circunstancia ni mi gobierno. No hay gobernador de Veracruz que permita que uno anterior pueda recomendarle nada porque sabe cuál es el tamaño de su responsabilidad y el tamaño que los ciudadanos le confieren de manera. Yo nunca estuve atrás, ni adelante, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba ni abajo. Yo cumplí con Veracruz y desde entonces ni he vuelto.