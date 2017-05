Renovación en PRI sin “dedazo” ni padrinazgos

En la renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas no debe haber dedazo, se debe de garantizar suelo parejo para todos los aspirantes exigió Alejandro Guevara Cobos al destacar también que deben de quedar fuera todos los padrinazgos y cacicazgos políticos.

“Quien aspire a dirigir al PRI solo debe mostrar su tablero de esfuerzo y trabajo, gente que venga a hacer trabajo y no a dar explicaciones de corrupción e impunidad, nosotros lo hemos dicho, estamos listos para participar”, precisó el diputado federal priista.

Consultado acerca de su aspiración para dirigir al PRI estatal, el legislador federal sostuvo que tiene lista una agenda de trabajo en donde la prioridad es procurar que el partido atienda la estrategia para luchar en contra de la impunidad y la corrupción, además de que las propuestas de trabajo salgan de la base hacia la cúpula.

“Presentaremos además los resultados de la consulta ciudadana que hicimos sobre problemas de inseguridad en las ocho regiones de Tamaulipas, cuales fueron las causas y sus efectos, porque para buscar soluciones sabemos que tenemos que conocer la problemática de cada región y de esta manera poder transformar al Partido”, señaló.

Estoy listo para participar, no sólo en alguna tarea a nivel federal sino también en el PRI en Tamaulipas en donde existe una sola exigencia, participar para transformar a este organismo político, señaló.

Dijo finalmente que mientras algunos militantes buscan salir de las filas de este partido político, debido principalmente a que no tienen más que aportar, existen muchos más que buscan ingresar a las filas de este organismo político en Tamaulipas.

“De ello nos hemos dado cuenta en los recorridos que hemos hecho por once municipios, en donde muchos jóvenes se han acercado a nosotros porque tienen toda la intención de buscar participar en busca de la dirigencia del sector juvenil en la entidad y porque ellos tienen mucho que aportar”, indicó.

Comentó que respeta mucho a quienes han tomado la decisión de abandonar las filas del

PRI luego de la derrota electoral en los comicios anteriores y señaló que esa decisión personal simplemente se tomó, debido a que ya no tenían nada que pagarle a este organismo político.