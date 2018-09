Renace Dee Snider

El ex cantante de Twisted Sister comparte que el productor y músico Jamey Jasta compuso una canción en honor a su progenitora, la cual forma parte de su nuevo material en solitario, titulado For The Love of Metal.

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras Dee Snider asumió un nuevo reto musical en su vida, vivió un proceso bastante doloroso al sufrir la pérdida de su madre.

“Él entendió y plasmó un proceso muy doloroso, mientras hacíamos el disco mi madre murió y fue un momento muy doloroso para mí, así que Jamey hizo la canción ‘I’m Ready’ sobre eso y conecté con ella, estoy muy contento con lo que él hizo”, dijo.

El intérprete estadounidense de 63 años reveló que fue la energía y la influencia de su hija menor, Cheyenne Snider, lo que lo impulsó para hacer canciones más rudas y fuera de su zona de confort: el glam metal.

“Mi influencia para este disco, y tal vez suene raro, es mi hija Cheyenne; mis hijos son metaleros, pero ella es más heavy, ahora tiene 21 y le encanta ir a conciertos de bandas nuevas súper pesadas y llevarme, gracias a ella he aprendido que el metal está más vivo que nunca y que hay muchas bandas que conocer, ella me conectó con esa comunidad”, agregó.

Y aunque su disco se posicionó como el número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos, Dee siempre encuentra nuevas maneras de retarse a sí mismo, por eso está participando en un espectáculo en Broadway.

“La voz que tú escuchas en mis discos es mi voz natural, eso es fácil para mí, pero lo que hago en Rocktopia es con voces diferente y ese es el reto, a parte la audiencia se queda en shock cuando me oye”, indicó.

Y por si a alguien no le había quedado claro: Twisted Sister no regresará a los escenarios.

“Twisted Sister no regresará jamás, no haremos un despedida falsa como muchos lo han hecho, yo me estoy haciendo mi carrera como solista, entraré al estudio para hacer la segunda parte de este disco a finales de año y es un recuerdo maravilloso y estoy orgulloso de los que logramos, pero tenemos que avanzar”, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“A ella (su hija) le encantó mi nuevo disco, dijo ‘que era muy hardcore’ y está muy orgullosa de mí, ella fue mi juez y mi inspiración”.

Dee Snider, cantante.