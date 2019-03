Remodelarán aulas y sanitarios en Jardín de Niños Fundadores

NUEVO LAREDO,TAM.-Remodelación, suministro y colocación de vitropiso en 6 aulas y azulejo en sanitarios, es el beneficio que el programa municipal ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, anunció este martes para el Jardín de Niños Fundadores, ubicado en la colonia Infonavit Fundadores.

Madres de familia y docentes del plantel, agradecieron al alcalde Enrique Rivas, por las obras que iniciarán para mejora de infraestructura y bienestar de los más de 100 alumnos que cursan su educación preescolar.

“El piso ya tiene más de 30 años, dicen que es de pasta y sí nos hace mucha falta el cambio. Está muy resbaloso; esperemos que con el nuevo, se acabe ese conflicto con los niños”, mencionó Alfa Ilse Salas Díaz, maestra del tercer grado grupo B,

Por su parte, Nubia Román López, madre de familia expresó: “Las escuelas o instituciones no tienen la seguridad y ambiente que los alumnos necesitan para desarrollarse en la escuela. El piso tiene muchos años y necesita ya un cambio”.

Norma García, alumna del plantel, agradeció a nombre de la comunidad estudiantil al Presidente Municipal por las mejoras que brindará con un presupuesto de 283 mil 562 pesos.

“Mi maestra me dijo nos visitará un presidente, pero me doy cuenta que vino un amigo de los niños y de la educación. Mi kínder tiene muchas necesidades y nuestros papitos y maestras no pueden solos, por eso le doy las gracias por ayudarnos”, refirió.

Rivas Cuéllar destacó que con este jardín de niños se alcanzan los 282 planteles de educación pública beneficiados, y en abril se logrará la meta de 301.

“Está todo programado para que los primeros días de abril lleguemos a la escuela 301 y cumplir el primer ciclo de haber ayudado a todos los planteles educativos públicos de Nuevo Laredo. Esto nos deja claro que se puede invertir en la educación sin endeudar al municipio”, enfatizó.

Otro de plantel beneficiados este martes, en la misma colonia, es el Jardín de Niños Ricardo Espinoza García, le construirán 60 metros de barda perimetral, con un costo de 348 mil 633 pesos y beneficio para 134 alumnos.

A este evento acudieron síndicos y regidores, secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui; Capitán Segundo de Caballería, Claudio César Cima; del Instituto de la Mujer, Claudia Chavarría; todos recibidos por la directora del Jardín de Niños Fundadores, Melissa Segura Zárate.