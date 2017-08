Relevo en UAT será tranquilo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El relevo en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no tiene que alterar en nada el avance de esta institución educativa, consideró José Andrés Suárez Hernández, luego de destacar que intentará impulsar la Unidad, con propuestas influyentes para que este instituto académico siga avanzando de manera positiva.

“No se tiene proyectado hacer una gira de visitas a Unidades Académicas, ni sostener reuniones ya que eso se estila en otros lados y no dentro de la Universidad”, señaló el aspirante a buscar la Rectoría de la UAT en sustitución del actual Rector Enrique Etienne Pérez del Río.

Abordado en el evento en el cual la Secretaría de Desarrollo Social celebró el evento “25 años impulsando el desarrollo social” de está capital, el actual Secretario de Gestión Social y Servicios Escolares de la UAT destacó que a la fecha, ha obtenido el apoyo de Directores, jóvenes universitarios, colegas y amigos que se han sumado a su proyecto.

“Esto no es de justicia, no puedo decir que se me ha hecho justicia porque ese término no aplica, no siento además que haya sido una injusticia no ha we llegado antes a tener esta oportunidad, pero consideró que esta llega cuando ha tenido que llegar”, refirió con buen ánimo.

Puede ser que hubiera llegado antes, cumpliendo con todos los requisitos, pero también es cierto que ahora, llegaría a participar en mi etapa de madurez, agregó.

Remarcó aquí que la Universidad ahora está tranquila y unida al rededor del trabajo específico fortaleciendo la investigación y que en ese sentido, se tiene que seguir laborando, precisando que el cambio en la Rectoría no tiene porque alterar el ritmo en el quehacer universitario en Tamaulipas

El único aspirante que de manera extraoficial se habrá de registrar para buscar la aprobación de la Asamblea Universitaria y buscar ser electo como el próximo Rector de la UAT, dijo que en todo caso, habría de impulsar un programa de trabajo que se continuidad a todos los proyectos positivos y dejar de lado, aquellos que no dieron resultado.