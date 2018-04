Reitera Trump necesidad de construir muro; acusa a México de no hacer nada

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump acusó al gobierno mexicano de hacer poco para detener el flujo de personas a través de la frontera con Estados Unidos y amenazó con atacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Sus comentarios habrían sido en respuesta al movimiento de centroamericanos en México para la denominada caravana “Viacrucis Migrante 2018”.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018