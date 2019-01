Reinicia Enrique Rivas “Miércoles Ciudadano”

NUEVO LAREDO,TAM.-En atención a los neolaredenses, el presidente municipal Enrique Rivas reinició este 2019 el programa ‘Miércoles Ciudadano’ para conocer de viva voz sus necesidades y darles pronta solución; más de 20 personas de distintos sectores acudieron este día a la oficina del alcalde a exponer sus prioridades.

Rosa Mendoza presentó diversas solicitudes, como la pavimentación de la calle principal González hasta Carretera Anáhuac en colonia Guerreros del Sol, nomenclaturas y limpieza de terrenos baldíos.

“El presidente nos dijo que primero se debía regularizar la colonia para después proceder con nuestras peticiones, nos recibió muy bien, estoy muy contenta y esperemos pronto tengamos nuestra colonia como debe de ser”, comentó la señora Mendoza.

También acudió un grupo de estudiantes de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes manifestaron que dentro del plantel hay gran cantidad de baches por lo que pidieron apoyo para su reparación.

“Aprovechamos que el alcalde está recibiendo a la ciudadanía, nosotros como jóvenes valoramos que nos brinde su tiempo, él se portó muy bien con nosotros”, dijo la estudiante Sahira Iturriria.

El alcalde señaló que cada miércoles abre las puertas de su oficina para atender personalmente a la ciudadanía en peticiones de pavimentación, alumbrado público, limpieza, encalichamiento y bacheo, entre otras solicitudes, sin hacer ningún distingo.

“Nos permite tener esta cercanía, pero también ser congruente con el decir y hacer, cuando digo que somos un gobierno de puertas abiertas, abrimos las oficinas de presidencia para atender al pueblo de Nuevo Laredo y dar solución a peticiones y propuestas que requiere la ciudad”, aseguró Rivas Cuéllar.

Entre los asistentes también estuvo Cristian Bojórquez Gallardo de 14 años, ajedrecista que ha competido a nivel internacional y a quien el edil obsequió el libro de Nuevo Laredo.

“Quise agradecer por todo el apoyo que el presidente me ha dado y decirle de los logros que obtuve en el torneo de Grecia y en el de Tijuana, en este último gane el primer lugar; me dijo que estaba muy orgulloso de mis logros y me iba a apoyar en buscar un maestro para mejorar en ajedrez”, comentó Cristian.

Por último, Enrique Rivas señaló que mantener el contacto directo con los neolaredenses, conocer sus necesidades y experiencias lo fortalecen y enorgullecen mucho, “porque vale la pena seguir trabajando por Nuevo Laredo para que sea ‘Cada día mejor’, puntualizó.