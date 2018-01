Regularán venta de arena y grava

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los negocios dedicados a la venta de arena, grava, caliche y ese tipo de materiales para la construcción, tendrán que regularse de acuerdo a reglamento que deberá de ser expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, advirtió el titular de la misma, Gilberto Estrella Hernández.

“Todos los negocios de este ramo tendrán que regularizarse, no sabemos precisamente cuántos son, porque no se tiene por ahora un control, quien no colabore para ponerse en regla, tendrá sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley”, señaló.

Comentó que antes de llegar al tema de las sanciones, la dependencia a su cargo habrá de hacer un exhorto para que las mismas se regulen.

“Las sanciones serán aplicadas a las instancias legales, primero se les va hacer un atento llamado porque todo debe tener un equilibrio, no puede ir cualquiera a estar extrayendo materiales en todos lados, te dejan los huecos, crean basureros y provocan un daño ambiental y diferentes problemas”, destacó.

El Secretario de SEDUMA dijo que personal de su dependencia ya se encuentra haciendo inspecciones en este tipo de negocios en los diferentes municipios del estado.

“Vamos a aceptar que voluntariamente se vayan acercando a través de municipios para que propio municipio pida dentro de sus licitaciones de obra pública que los bancos de material que utilicen sean bancos de material autorizados por la secretaría para poder tener un control.

Adelantó que dentro de la nueva Ley de Desarrollo Urbano que están trabajando desde el último trimestre del año pasado, se encuentra el tema de la regulación de estos negocios y señaló que la misma deberá de quedar terminada para el segundo semestre de este 2018.

La legislación deberá de quedar lista para la segunda parte del año y estará debidamente armonizada con la Ley en la materia, a nivel federal, puntualizó.

Dijo que el nuevo marco legal contendrá una serie de cambios, con los cuales se busca un mayor ordenamiento, tarea que dijo es responsabilidad de todos los sectores oficiales y sociales, pues indicó que ello no es solo una responsabilidad de la Administración Estatal.