Regresar por temor a Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una botella de agua y una mochila casi vacía en sus hombros, Jorge camina por las vías donde pasa el tren conocido como La bestia en busca de una nueva esperanza. Originario de Honduras, decidió dejar Nueva York para asentarse en México luego de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Hace cuatro años viajó como indocumentado para darle una mejor vida a sus hijos quienes permanecen en su país de origen. “Fui por un mejor futuro pero con esta nueva administración, decidí regresar a mi país, luego pensé quedarme en México”, narra a EL UNIVERSAL.

Para Jorge de 37 años, quien era taxista en Nueva York y tenía ingresos por mil dólares semanales, vivir en México es mejor que regresar a Honduras, por diversas problemáticas como el llamado “impuesto de guerra” que cobran las pandillas a los comercios y va de 200 lempiras hasta el total de las ganancias. “Es como trabajar para otros”, comenta.

El centroamericano dejó a su madre en Nueva York, quien no quiso regresar por estabilidad económica. “Fui a la oficina de migración y voluntariamente les dije que me quería regresar, pero no hacia mi país, sino a México. Me dieron el boleto de avión y llegué a la capital”.

Según estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), en 2016 se deportaron a 240 mil 255 personas, de ese total México encabeza la lista con 62.4%, es decir 149 mil 821 deportados. Mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran en segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente. La mayor parte de los centroamericanos repatriados fueron detenidos en Texas y Arizona.

En México, las entidades con mayor registro de detenciones de migrantes centroamericanos fueron Chiapas y Veracruz. Entre 2010 y 2014 los dos estados captaron 60% de las detenciones del total nacional. Más de 80% del flujo de migrantes, tanto hombres como mujeres, estuvieron detenidos hasta siete días.

La estancia de Jorge en Nueva York fue complicada puesto que aunque domina el inglés y aprendió oficios, el riesgo de ser deportado y el racismo fue a lo que estuvo expuesto día a día. “Es una vida de estar escondido, trabajar y estar huyendo, tienes que estar ‘agachadito’, siempre cuidándote de la migra. Con este nuevo presidente las cosas se van a poner más difíciles”.

A su llegada a México, Jorge estuvo 48 horas en la Casa del Migrante San Juan Diego, en Huehuetoca, Estado de México, ahí conoció a una persona a quien él nombra como “un buen amigo” y dio un hogar temporal, además de tener la oportunidad de trabajar.

Luego de su experiencia en la Unión Americana y ahora en México, el hondureño tiene una opinión distinta sobre los mexicanos y estadounidenses: “El concepto que tengo del mexicano es que es bondadoso, respetuoso, religioso, es educado. Aprendí que el mexicano dice: ‘Por favor’, ‘gracias’, ‘Dios te bendiga’, ‘que te vaya bien’; y mi concepto del estadounidense es que cuando te montas en el Metro te pisa el pie y hasta después te pide permiso para pasar, es maleducado”.

El objetivo actual de Jorge es regularizar su situación migratoria en México para poder traer a sus hijos y brindarles una mejor vida de la que tienen en su país. “Tengo una niña de siete y un varón de cuatro años, quiero traerlos para darles una buena educación”.