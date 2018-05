Registran en Colombia a un niño con el nombre de Netflix de Jesús Rodríguez

COLOMBIA.-En Colombia un bebé fue registrado con el nombre de Netflix de Jesús Rodríguez Restrepo. El menor nació el pasado 13 de mayo en el municipio colombiano de la Vigía del Fuerte, en Antioquia.

Dicho nombre generó burlas y críticas en redes sociales. Incluso algunos usuarios señalaron que se trató de una estrategia de la plataforma de streaming que logró viralizarse.

Este no es un caso aislado, por ejemplo, en Colombia las familias suelen registrar a los pequeños con nombres poco comunes como: Mazda Altagracia Ramírez, Google, Apple o Samsung, por lo que se debaten iniciativas de ley para controlar esta tendencia.

La tendencia de los padres al elegir nombres extraños para sus hijos en un futuro les puede generar burlas.

Por ejemplo, en Panamá un menor fue registrado como Oliver Google Kai, nacido en septiembre de 2005, destaca el diario La Prensa.

De acuerdo con el Registro Civil del Tribunal Electoral panameño, nombres como estos han hecho que se regule el tema y se permita el cambio de nombre, pues en el 2015 cerca de 200 personas solicitaron otra identidad, ya sea porque su nombre es impropio o difícil de pronunciar.

Además de Oliver Google, hay otro nombres como Amor McDonald o Apple Guadalupe, provocando que se intervenga para proteger la identidad de los pequeños.

La Ley 31 del 25 de julio de 2006 estipula que no se permitirán los nombres que perjudiquen o expongan al ridículo a un recién nacido, y el oficial del Registro Civil queda facultado para negar la asignación de nombres.

En el caso de Costa Rica, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, los nombres Mazda, Hyundai, Audi, Pepsi o Uber son comunes en los registros.

En Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tiene en lista nombres como Apple Clin, Apple Whoopi y Apple Valentín, convirtiendo la marca de Steve Jobs en una de las favoritas por los padres que quieren que sus hijos lleven la insignia en sus documentos de identidad.

Ecuador es otro de los que se suma a esta corriente de nombres poco comunes, por ejemplo: Land Rover García; Vick Vaporoup Giler o Burguer King Herrera, en donde si bien la legislación no los prohíbe, sí exige que no falten al respeto o a la dignidad humana.

Respecto al tema, Paraguay hay una ley que prohíbe poner nombres que confundan el sexo de la criatura, pero no hay problema si son raros.

De acuerdo con El Universal, en Sonora, México, el Registro Civil publicó una lista de los nombres que están prohibidos por denigrantes o peyorativos, como Twitter, Facebook, Yahoo, James Bond o Usnavy, con el fin de evitar el bullying en los niños y recomiendan que se opte por nombres bonitos y no complicados.

Por su parte, en Argentina el nuevo Código Civil y Comercial señala que los nombres pueden identificar sexo o no, pueden ser extranjeros o aborígenes. La única limitación es que no afecten el buen nombre y honor.

En Venezuela y Cuba no es tan fuerte el fenómeno de nombres con marcas.