Registran 4 casos de VIH

NUEVO LAREDO, TAM.- Juan Francisco Ortiz Brizuela director Médico del Centro Ambulatorio para Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión (CAPASITS) Nuevo Laredo, dio a conocer que en lo que va del 2017 se han registrado 4 nuevos casos de personas portadoras del virus del VIH, los que se suman a los 260 que ya están bajo tratamiento en esta institución.

De acuerdo a los registros del CAPASITS en 2016 cerraron el año con 260 casos de personas infectadas que reciben su tratamiento retroviral en el mismo centro, siendo estos únicamente atendidos en este centro de atención, sin contar los que se atienden en otras casas médicas.

Así mismo el Director del Centro Ambulatorio y Atención del Sida, dijo que al inicio de este 2017 se presento la primera defunción de un paciente por VHI/SIDA, cerrando el 2016 con un promedio de 16 muertes, siendo pacientes que no atendieron su mal con tiempo o tuvieron alguna complicación.

En cuanto a mujeres embarazadas portadoras del virus, se tienen 2 mujeres que están bajo control, y cinco que durante el año 2016 dieron a luz y sus hijos están en observación hasta que cumplan sus 18 meses de edad, hasta el momento se tienen bajo observación 9 menores, de los cuales 5 ya son pacientes que reciben su tratamiento, que cuentan como pacientes al confirmarse son portadores del virus del VIH.

“El primer punto es la prevención, la infección no la adquieres si tú te cuidas y tomas las medidas de una relación sexual pensada, con alguien que sabes no corres riesgo, de otra manera no se contagiarían, por eso deben saber con quién, tomar sus medidas, y la prevención cuando no son parejas estables, usando principalmente preservativo”, finalizó.