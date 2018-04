Registra el IETAM cambios en planillas

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Luego del registro de 185 plantillas para los Ayuntamientos que ha registrado el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, se han venido haciendo modificaciones y cambios, en algunos casos para cubrir la cuota de género que exige la Ley en la materia, aceptó Miguel Ángel Chávez García.

“Estamos llevando a cabo el registro de algunos cambios en algunas plantillas tomando en consideración que algunos de los candidatos propuestos no cubren los requisitos exigidos y en otros casos, por cuestión de la cuota de género”, señaló.

El Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas agregó que en otros casos, dos, se trabaja en la reposición de candidatos, luego de que estos han renunciado a participar como aspirantes a algún cargo de elección popular, uno se ha pte Estado en el sur y otro en la frontera.

Destacó que en este momento los consejeros electorales están empleo a revisión de los documentos de cada uno de los candidatos registrados en tiempo y forma y que a más tardar el día 20 de este mismo mes, deberán de aprobar o rechazar.

“Ha habido muchos cambios de aspirantes en las planillas, aún no podemos hablar de un número definitivo y tendremos que esperar finalmente a que se cierre este periodo para luego, poder dar a conocer ese dato”, señaló.

“Los cambios no se los puedo definir en este momento, porque no tengo el dato, son muchas las planillas que están sujetas a revisión y tengo entendido que hasta el momento se han dado unos cambios en virtud de la paridad y que no se cumplió en algunos casos”, destacó.

Insistió en n el hijo de que como árbitro electoral disponen legalmente hasta el próximo día 20 de abril para dar a conocer los resultados de la revisión de los documentos y que candidatos aprueban y finalmente alcanzan la postulación por cada uno de los partidos políticos.