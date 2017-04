Regina Blandón envía poderoso mensaje tras supuesto video sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en redes sociales circulara un supuesto video de Regina Blandón masturbándose; la actriz de “La familia P.Luche”, aclara que no se trata de ella sino de la estrella porno Niki Skyler.

Incluso Skyler lo confirma:

@JvierFaick @TVNotasmx @ReginaBlandon I'm sorry about the mix up but it is in fact my private video and I will be contacting a lawyer regarding @tvnotasmexico — Ńįkî Śkÿłęr (@NikiSkyler) 9 de abril de 2017

Por su parte, Regina reprocha que muchos hayan dado por hecho que se trata de ella y ayudaran con la difusión, así como algunos medios amarillistas que “no tienen el criterio ni la conciencia ni sensibilidad de entender que las mujeres están viviendo violencia de género”, cita en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Tras citar algunos incidentes ocurridos en los últimos meses pide que se tome conciencia sobre temas tan graves para finalmente pedir que luchemos contra la violencia de género.

“Y soy mujer y me siento acosada y me siento atacada y me siento vulnerable y me siento hostigada pero siento que no debemos dejar de luchar para que la violencia de género desaparezca porque esto no puede seguir existiendo”.

Fuente: SDP Noticias