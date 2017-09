Regina Blandón contrae matrimonio

La imagen en el perfil de Flores superó los 20 mil Me gusta y también recibió los aplausos de sus seguidores. [Agencias]

La actriz conocida por su papel como "Bibi", en "La familia Peluche", se casó con Roberto Flores, co fundador de The Comedy Co