Regalan pelucas a mujeres en tratamiento oncológico

NUEVO LAREDO, TAM.- Al conmemorarse este jueves 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”, La Asociación Lazo Rosa que preside la doctora, Bertha Estela Pérez Romero, dedicó este día para obsequiar pelucas a las mujeres que han sido mastectomizadas, ello completamente gratuitas.

La doctora señaló que como Asociación y en realidad para todas las mujeres, la celebración de las mujeres debe ser todos los días, ya que la mujer con su trabajo, con su esfuerzo y con toda la dedicación, y el corazón que pone en todo lo que hace, celebra todos los día, su día.

“Pero para nosotros para Lazo Rosa, queremos obsequiarles a todas aquellas señoras que están en tratamiento oncológico una peluca, tenemos un surtido bastante extenso, creo que podemos allegarles a los gustos de todas las señoras, que en este momento requieren de una peluca”, señaló.

Destacó que al mismo tiempo invitan a las mujeres para que las visiten en el módulo de Lazo Rosa que tienen instalado dentro de la instalaciones del Centro Oncológico, donde lo único que tienen que hacer es probarse las pelucas haber con cual de ellas se sientes más cómodas.

Añadió que no solamente el regalo de las pelucas fue el día de ayer, si no que estarán entregando todas las pelucas en los demás días que las mujeres necesiten, no importa si son de Lazo Rosa o de cualquier sector salud en que estén en tratamiento.