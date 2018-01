Refutan acusaciones contra Steve Wynn por abuso sexual

La Casa Blanca y el Comité Nacional Republicano no respondieron las solicitudes de comentarios el viernes respecto al estatus de Wynn como el director financiero del CNR.

NUEVA YORK.- Wynn Resorts refutó las múltiples acusaciones de acusaciones de acoso y abuso sexual contra su fundador Steve Wynn, detalladas en un reporte del periódico Wall Street Journal que causó que las acciones de la compañía de casinos cayeran más de 10% el viernes.

El diario publicó que varias mujeres aseguraron haber sido acosadas o agredidas sexualmente por el magnate de casinos, quien además funge como director financiero del Comité Nacional Republicano.

Un caso culminó en un acuerdo de 7,5 millones de dólares con una manicurista, de acuerdo con el periódico. El artículo detallado se apoya en las entrevistas a decenas de personas que corroboran un patrón de transgresiones sexuales hacia empleadas ejercido por toda una década.

La compañía señaló que está comprometida a operar bajo los “más altos estándares éticos y manteniendo una cultura de amparo y respeto” En un comunicado enviado a The Associated Press, la empresa agregó que las acusaciones forman parte de una campaña de difamación relacionada con el proceso de divorcio de la ex esposa de Wynn.

Wynn también refutó las acusaciones personalmente.

Wynn, presidente y director general de la compañía que él mismo fundó, es un titán en Las Vegas y jugó un papel crucial en la revitalización de Las Vegas Strip en la década de 1990. Fue la compañía de Wynn la que construyó el Golden Nugget, The Bellagio y Mirage Resorts en el corazón de la ciudad.

Una oleada de acusaciones de violencia sexual contra figuras prominentes del entretenimiento, los medios y la política tomó fuerza en otoño del año pasado después de la publicación de artículos que detallaban presuntas violaciones y acoso sexual del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Pero Wynn es el primer director general y fundador de una compañía importante que cotiza en la bolsa de valores en estar bajo la lupa desde que surgieron las acusaciones contra Weinstein.

Es su artículo, el Wall Street Journal subrayó que ninguna de las presuntas víctimas se acercó a la publicación. En vez de eso, el diario explicó que buscó a más de 150 personas que han trabajado para Wynn, muchas de las cuales se negaron a ser identificadas por temor de perder sus empleos.

El periódico reportó que los actos de Wynn eran tan conocidos que los empleados en ocasiones registraban citas falsas en las agendas a fin de ayudar a las empleadas a evitarlo. En algunos casos, las empleadas en el salón se ocultaban en las salas privadas si sabían que Wynn se dirigía al casino.

Wynn Resorts aseguró que nunca se recibió una sola queja sobre Wynn a la línea telefónica independiente de la compañía para reportes de acoso.

Wynn ha sido un prolífico donante republicano que el año pasado aportó más de 600.000 dólares a causas del Partido Republicano, de acuerdo con la Comisión Federal Electoral. Entre sus beneficiarios de 2017 se encuentra el senador republicano Dean Heller, de Nevada, cuya campaña de reelección recibió el año pasado casi 19.000 dólares de Wynn y su entonces esposa Elaine Wynn.

Desde 2013, Wynn ha contribuido con cerca de 2,4 millones de dólares a candidatos del Partido Republicano y organizaciones de ese partido de todo el país, incluyendo a los ganadores de las elecciones especiales de 2017 y decenas de comités estatales republicanos.

En 2016, Wynn aportó 167.000 dólares al Comité Senatorial Nacional Republicano, y realizó donaciones individuales por 5.400 dólares cada una para las campañas por un escaño en el Senado de los candidatos republicanos Lisa Murkowski, de Alaska; Marco Rubio, de Florida; Tim Scott, de Carolina del Sur; Ted Cruz, de Texas; y Ron Johnson, de Wisconsin.