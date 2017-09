Refrescos “envenenados” en Mexicali, hombre muere y 10 más hospitalizados

Se activó una alerta ciudadana para no consumir dichos productos. [Agencias]

Se activó una alerta ciudadana para no consumir dichos productos. [Agencias]

Una persona compró en la tienda del lugar un refresco de 2 litros de la Seven Up, al beber de la misma comenzó a sentirse mal.

MEXICALI.- Informan autoridades cuando menos una persona murió y tres más se encuentran intoxicadas de consideración en la clínica del ISSSTECALI del Ejido Nuevo León, debido a la ingesta de bebidas gaseosas de la marca Seven Up, las cuales compraron en una tienda denominada Abarrotes San Francisco, pero luego llegaron personas intoxicadas compradas en otro sitios, por lo que se activó una alerta ciudadana para no consumir dichos productos mientras las autoridades hacen las investigaciones.

Por reporte de la Central de Emergencias se conoció que siendo las 16:28 horas les fue reportado por medio de la línea de emergencias que en la calle principal de ejido Jalapa, una persona compró en la tienda del lugar un refresco de 2 litros de la Seven Up, una persona al beber de la misma comenzó a sentirse mal.

Los familiares lo llevaron hasta Clínica Regional del Valle del ISSSTECALI donde fue declarado muerto, mientras estaban ahí varias personas llegaron de diferentes lados con cuadros de intoxicación parecidos.