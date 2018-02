Refieres Procuraduría defensa de trabajadores

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Luego de señalar que en lo que va del año la intervención en la defensa de los derechos de los trabajadores ha significado el cobro de casi 3 millones de pesos en este año, Alejandro Rosas González, destacó que en el Estado existe apertura total para seguir asesorando a aquellos trabajadores que enfrenten diferentes problemáticas en las empresas en las cuales estén laborando.

“No hay casos que se persiga por oficio, aquí si algún trabajador quiere asesoría y apoyo, debe de presentar su caso ante nuestra dependencia y de esa habrá de recibir la asistencia que requiera”, señaló.

El Procurador General de la Defensa del Trabajo en la entidad dijo lo anterior al dejar en claro que a los empleados de la maquiladora APTIV, que la semana anterior colocaron las banderas de huelga en demanda de un ajuste salarial que situaron en un 30 por ciento, no se les apoyo jurídicamente ya que nunca solicitaron ese respaldo.

“Ni a ellos, ni a ningún otro trabajador de otra empresa maquiladora se les ha apoyado en ese sentido debido a que no lo han solicitado”, puntualizó.

“De ninguna maquiladora he recibido ninguna invitación a que los defendamos nosotros como Procuraduría General de Defensa del Trabajo, tenemos que recordar que la Procuraduría es una institución que a petición de parte y mientras los trabajadores no se acerquen con nosotros, nosotros no podemos meternos en la disyuntiva que traigan ellos como temática laboral”, insistió.

Dijo que en lo que va del año desde esta dependencia de la Secretaría del Trabajo se ha logrado una recuperación de casi 3 millones de pesos.

Son cifras históricas, estamos rompiendo nuestros propios récord en lo que va de este año, son casi 3 millones de pesos, el trabajador nos está buscando para poder apoyarlos en las disyuntivas que ellos tengan laboralmente hablando, indicó.

Dijo que en lo que va del año las demandas o casos ante la dependencia a su cargo se han generalizado, en este sexenio suman 382 demandas y en total se han logrado 1,558 convenios.

“Estamos preponderando el tema del convenio en el estado y los montos de convenios o de demandas se hacen a corte del mes para poder llevar lo que es un récord o un registro de los problemas que estamos llevando o de las situaciones que estamos enfrentando en la Procuraduría”, comentó.