Reencuentro entre Roberto Palazuelos y Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de no verse durante más de una década el actor Roberto Palazuelos reveló, en un evento al que se dio cita en la Ciudad de México, que había vuelto a ver a su gran amigo de la adolescencia Luis Miguel en Miami.

“Lo acabo de ver (a Luis Miguel) después de hace 15 años. Me lo encontré en Miami en un restaurante con Miguel Alemán, un tipazo. Lo saludé tantito y un primo mío que es chef se quedó con ellos y con su novia platicando. Yo me tenía que ir, y me fui…”, agregó el también conocido como “Diamante Negro”.

Sin duda los medios no pudieron dejar de preguntarle sobre el aspecto físico del cantante, pues recordemos que hace un año aproximadamente “El Sol” había descuidado mucho su imagen y hasta hace poco, después de su mala racha de problemas legales Mickey, como nombra de cariño el actor a su amigo, expresó: “Lo vi muy bien, lo vi delgado, súper agradable. No platicamos nada de su serie y de sus cosas, pero me dio mucho gusto verlo rápidamente”.

Roberto Palazuelos tampoco se fue sin dar su punto de vista con respecto a la serie que estrenará en Netflix el próximo año el intérprete de “Cuando calienta el sol”, (video en donde tiene una participación especial Palazuelos).

“Qué bueno que la van a hacer (la serie), una estrella de esa talla requiere que se cuente la historia… no tengo idea de cómo será la historia, supongo que Mickey autorizará lo que quiera. No creo que haya testimonios de nada, es algo muy diferente”, agregó el actor.

Palazuelos de 50 y Luis Miguel de 47 años de edad se conocieron desde que eran adolescentes y muchas de las fiestas de los 90s las pasaron juntos en Acapulco y ahora después de 15 años de no verse, el encuentro representó en sus vidas un momento nostálgico para recordar esa época que vivieron juntos.

“Lo conocí de adolescente… todavía no era famoso, pero en ese tiempo tuvo su despertar. Era buen muchacho, teníamos un clubcito que se llamaba ‘Vampiro’ y él se pegaba a veces pero no tanto”, recordó el actor ante las cámaras de Ventaneando.