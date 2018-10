Reducen a 900kw el subsidio a la luz

NUEVO LAREDO, TAM.- La tarifa de verano que inició en el mes de mayo, concluye con el mes de octubre, y da paso a la de invierno, en la que se reduce el subsidio a solamente 900 kilowatts.

Hay que recordar que el subsidio que otorga la paraestatal durante la tarifa de verano es de mil 800 kilowatts, originando con ello una serie de inconformidades entre los usuarios, muchos de ellos reducen cobros exagerados y otros dicen no darse cuenta siquiera.

“Yo considero que para los comercios no existe tarifa de verano o de invierno, porque prácticamente lo que pagamos es en base al uso de la energía y al ahorro que se lleve a cabo, notando que es durante el verano cuando más pagamos, pues en los recibos de julio y septiembre los pagos alcanzan los 7 mil 460 y 11 mil 073 pesos respectivamente”, comentó Eligio Obeso Castro, propietario de la Óptica La Central.

Mientras que los recibos de los meses de enero y marzo del presente año llegaron por 4 mil 357 y 2 mil 847 pesos respectivamente, señaló Obeso Castro.

Esta disminución en la facturación, señaló, se debe más que nada al ahorro que se efectúa, puesto que durante esos periodos no se utilizan los aires acondicionados.

Juan Mora, que tiene una pequeña tienda de abarrotes en Bravo y Obregón, considera que los cobros son irregulares, pues el último recibo le llegó por más de 6 mil pesos, mientras que los anteriores oscila entre los 3 mil 500 a 4 mil pesos.

“Mientras que el recibo de mi domicilio, en el cual se paga regularmente entre los 500 a 600 pesos, en esta ocasión llego por más de mil 200 pesos, entonces para mí no existe tal subsidio, pues no noto ninguna diferencia, más bien, cuando disminuye, es porque no se utilizan los climas como en el verano”, concluyo.