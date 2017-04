Reducción en costo de dólar ayuda a economía mexicana

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se esperaba que el dólar siguiera aumentando de precio pero contrario a ello ha ido descendiendo, lo que ha favorecido a los comercios de lado mexicano, inyectando recursos a nuestra economía, dijo Abraham Rodríguez Padrón.

“La variación en el precio de la moneda americana previo a la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, casi llegó a los 25 pesos, pero después el valor ha ido descendiendo una vez que el peso ha comenzado a apreciarse”, señaló el Director de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas.

El dólar a comenzado a retroceder de tal manera que en algunos lugares, la moneda americana esta a la venta en 18.50 o 19 pesos, estamos en una situación de fortalecimiento de la moneda mexicana, refirió.

Señaló que esto ha provocado que la gente de EU venga a comprar a la fronteras de este lado, porque hay productos y servicios más baratos.

“Por ejemplo todos aquellos que se dedican al arte del embellecimiento físico, las uñas, el pelo, viene gente del otro lado a solicitar esos servicios lo mismo que a los talleres mecánicos, eléctricos, los médicos, las farmacias, esto hace que tengamos una afluencia de gente mayor de este lado”, indicó.

El líder del comercio establecido en nuestra entidad dijo también que en esta temporada se vacaciones se tiene el reporte de una alta asistencia de turistas que vienen desde alguna ciudad de lado americano.

Es importante por ello que el Operativo de Seguridad se mantenga, para dar asistencia a los paseantes no sólo en los lugares turísticos si no también en las rutas de acceso y en las distintas carreteras del estado.

Hay más presencia en las carreteras y en los lugares turísticos no solamente por la delincuencia sino porque va a haber una afluencia mayor de autos circulando, esperamos que sea una semana santa blanca que no haya ningún hecho que lamentar, y que tengamos la participación de muchos turistas que se diviertan y no tengan malas experiencias, indicó.