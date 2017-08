Redes sociales pueden ser dañinas: Psicóloga

NUEVO LAREDO, TAM.- Como es bien sabido las redes sociales en la actualidad, tienen alcances inimaginables y como pueden ser benéficas, también suelen ser dañinas, para la sociedad en general, o en algún caso para un matrimonio en específico, esto al encontrar en redes sociales, lo que no le da su compañero.

“Nosotros como seres humanos evaluamos nuestra realidad, a partir de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído y el olfato, y nuestros sentidos precisamente van haciendo que nos gusten y elijamos, esas conductas o las abandonemos, dentro de la psicología se ve lo que son las necesidades de la aceptación, que es donde fácilmente entran las redes sociales, con la intención de pertenecer a algo, ser reconocido y en si les sirve a la gente como refugio más que nada, puede dar origen a problemas de pareja, entre un sinfín de posibles situaciones”, mencionó Silvia Castro, jefa de esta área en el Sistema DIF.

En si desde su punto de vista como psicóloga y personal, precisó que no es que sea malo el interactuar en redes sociales, o tener amistades virtuales, ya que desde el ámbito de la psicología, no existe lo bueno y lo malo porque es relativo, sino lo sano, y el invertir tiempo en redes sociales, es más que nada adictivo, ya que podría uno creer encontró lo que en su vida cotidiana no tiene, y formar un lazo de adicción con el mundo cibernético o las redes.

“Todo lo que una persona puede ver como positivo y agradable en redes sociales y que se vuelven su confort, es para no abrir los ojos y ver su realidad, donde tienen unos padres ausentes, una pareja que me golpea, o me está engañando, entonces no hace olvidar mi realidad, si no evadir mi realidad, y en psicología esto se conoce como “Mecanismos de Defensa, Habitación y Escape”, explicó.

Para finalizar Silvia Castro, recomienda a las personas en situaciones de adicción o confort en redes sociales, que empiecen a buscar estímulos reales, que inicien una conexión con la gente, esto para tener bienestar propio, y en las relaciones que pueda tener en su entorno.