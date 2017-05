“Recuperaremos la paz y la seguridad de Tamaulipas”

VICTORIA, TAM.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que a más de siete meses de su gobierno en que se dio inició al combate al crimen organizado en Tamaulipas la situación encontrada es peor de lo que esperaban, acusando a anteriores administraciones.

“La situación que nos dejaron los pasados gobiernos estatales, irresponsables y coludidos con la delincuencia es más lamentable de lo que nos hubiéramos imaginado; no solamente pactaron con delincuentes sino que debilitaron las instituciones de seguridad pública de nuestro estado”.

Ejemplificó que de los más de 9 mil elementos de seguridad que requiere Tamaulipas para brindar seguridad a los ciudadanos, tan sólo había 2 mil 700 policías, la mayoría de ellos sin preparación, ni equipo suficiente, “cámaras de video vigilancia descompuestas e insuficientes”.

Señaló que en lo que respecta a la Procuraduría del Estado, tampoco contaba con la tecnología necesaria para enfrentar a los delincuentes, además de que existía un alto grado de desconfianza hacia ella.

“Por primera vez en más de 10 años, este nuevo gobierno está entrando, interviniendo en los penales, para erradicar las prácticas criminales, que desde allí se llevaban a cabo”.

Recordó que se inició con el traslado de internos de varios penales para acabar con los grupos de control, anunciando que en breve se iniciarán los trabajos para cambiar el modelo de operación para tener penales seguros y adecuados.

“Vamos a fortalecer la relación con el Gobierno Federal y las fuerzas armadas, para no solamente detener a los líderes criminales, sino también para desmantelar la infraestructura financiera materiales que les permiten seguir reclutando delincuentes”.

Señaló que la estrategia será integral para reestablecer el tejido social, recuperando los espacios públicos y rescatar a las generaciones que fueron coptadas por la delincuencia.

“Hemos encarcelado notarios, como nunca antes han caído jefes de carteles de diferentes grupos criminales, bandas de delincuentes dedicadas al secuestro, a la extorsión, al robo, estamos también cerrando casas de apuestas, casinos, clausurando giros negros que fomentaban la prostitución de nuestros menores y son centros operativos del crimen”.

Señaló que se decidió intervenir en la oficina de Tránsito del municipio de Reynosa para apoyar a la alcaldía en la supervisión y cumplimiento de la ley, “no podemos permitir que existan en el municipio cientos de taxis piratas que son parte de la inseguridad que se vive en la ciudad”.

El mandatario señaló que además han solicitado al Gobierno Federal, ampliar y fortalecer su presencia, especialmente a través de trabajos de inteligencia que permita combatir los delitos federales como el contrabando de mercancías y de armas en las aduanas, clausurando casinos, robo de combustible y de energía eléctrica, además del tráfico y trata de personas y migrantes, todas actividades que financian a la delincuencia organizada.

“Hay que entender que estos grupos delincuenciales, no se disputan la honra ni el orgullo o se disputan el control de la plaza, se disputan un botín que proviene de todas las actividades ilícitas”.

Señaló que por este motivo solicitó cambiar las estrategias y cerrar el paso de los ingresos de los criminales, “esta lucha por pacificar el estado, para reestablecer el orden y el estado de derecho, es una lucha en la que vamos con firmeza, determinación y compromiso, vamos, no con lo que uno quiere sino con lo que uno cuenta”.

Expresó que entre otras acciones se ha comenzado a desmantelar las bandas de secuestradores y extorsionadores, que son parte de los mismos grupos criminales, que cometen delitos del fuero común.

“Estoy consciente de las acciones de violencia que hemos visto en este tiempo, tengo claro que me eligieron con una prioridad, reestablecer la paz y el estado de derecho en nuestro estado y eso estamos haciendo”.

García Cabeza de Vaca señaló que en esta tarea no se va a detener, por lo que pidió a los alcaldes hacer lo propio y el que no quiera cumplir, “que se haga a un lado”, asegurando que su gobierno nunca actuará como si no pasara nada, “y menos aún seremos tapaderas de nadie”.

Señaló que con todas estas acciones se están afectando a los criminales y los corruptos por lo que aseguró se está avanzando y se recuperará la paz y seguridad que se había arrebatado, “pero sobretodo nuestra libertad”.

A la ciudadanía le pidió confianza en las acciones que se llevan a cabo, asegurando que esta lucha por pacificar a Tamaulipas se va a ganar, “tienen mi compromiso”.

Fuente: Expreso