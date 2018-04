Recupera gobierno 1,300 propiedades

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El Gobierno de Tamaulipas ha detectado 1,300 propiedades que forman parte de su patrimonio y que estaban invadidos, rentados y utilizados en algunos casos comercialmente reveló Alejandro Mayne Valdez, al agregar que incluso fueron recuperados dos predios, uno en Villa Hermosa, Tabasco y otro en Acapulco, Guerrero, que habían sido adquiridos en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba.

“Se tienen detectados terrenos en Acapulco y Villahermosa. Son predios que realmente no tienen fin de uso, no nos explicamos si hubo permutas o que hicieron para adquirir esos predios”, señaló el Director de Patrimonio Estatal.

Dijo que en estos casos están las escrituras elaboradas desde la Administración de Tomás Yarrington Ruvalcaba y destacó desconocer conque finalidad estos predios habían sido adquiere en aquel momento.

“No hay construcciones. En Acapulco, supuestamente se haría un fraccionamiento turístico. Están en lugares turísticos para detonar alguna actividad, fincar edificios o restaurantes, pero no se llevaron a cabo esos proyectos y los tenemos detectados”, advirtió.

Aclaró que en que estos casos, el plan del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es venderlos y utilizarlos para hacer otras cosas por que el Gobierno estatal no le daría uso ya que no tiene caso que tengamos terrenos allá “por que lo que nos interesa es invertir en Tamaulipas y no en Acapulco ni en Villa hermosa”.

Dijo que en este trabajo de recuperación de predios rústicos y urbanos destacan además, por ahora algunos predios recuperados en esta capital y en otros municipios del estado, en algunos de ellos han comunicado a los posesionarios el retiro de sus construcciones, antes de entrar a demoler las mismas para retomar le potestad de cada una de ellas.

Aquí en Victoria recuperamos un predio que se ubica atrás del CERESO estatal, en donde opera una Asociación que trabaja con caballos, hemos hecho comunicación con ellos para que retiren todo o en pocos días comenzaremos a meter máquinas para limpiar el predio, señaló.

“El costo es millonario ha crecido, tenemos escrituras desde 1980. Esta supuesta Escuela tiene desde la administración pasada, nadie se a acercado y sobre aviso no hay engaño, vamos a entrar con las máquinas a tumbar todo”, precisó.

Agregó que en el municipio de Soto la Marina, en el Poblado La Pesca, junto a la Universidad del Mar, cercaron y se adueñaron de 30 hectáreas mismas que ya se recuperaron y limpiaron. Ahí algunas personas se habían posesionado y loteado, pero eso es propiedad del Gobierno del Estado, agregó.

Dijo que también en Soto La Marina, existe un predio de 433 hectáreas en donde el ex gobernador Eugenio Hernández Flores proyecto un aeropuerto, ubicado a 22 kilómetros de La Pesca, también ha sido recuperado y será inmediatamente delimitado, no obstante a que ahí existe ya una finca que deberá de ser destruída con maquinaria.

“Está a 23 kilómetros antes de llegar a la pesca de lado izquierdo. Fuimos con notario y fuerza Tamaulipas y no apareció nadie sin embargo hay una finca que dentro del cercado quedará y lo va perder”, advirtió.

En Reynosa recuperamos 60 hectáreas al entrar a la ciudad, supuestamente lo compraron para una escuela y la UAT tenía ese expediente porque querían ocupar ese terreno para temas de la Universidad y nunca se hizo nada, comentó.

El funcionario estatal dijo que siguen investigando a varios cientos de claves catastrales que corresponde a predios rústicos y urbanos al Gobierno de Tamaulipas, y acompañados de Notarios Públicos y elementos de la Fuerza Tamaulipas, para la recuperación de estas propiedades.

“Damos la oportunidad a los presuntos propietarios de presentar los documentos que avalen la legítima propiedad de los mismos, en caso de que no lo demuestren, se les da oportunidad de que retiren sus propiedades y después, nos hemos dedicado a limpiar los mismos, utilizando maquinaria”, señaló.

Comentó que una vez limpios los predios, se colocan en los mismos los avisos que señalan que estos, son propiedad del Gobierno de Tamaulipas.

Dijo que en muchos de los casos los posesionarios tienen ya construcciones que lamentablemente se sumarán a las pérdidas que tengan, al haber hecho uso indebido de estos predios que el Gobierno de Tamaulipas continuará recuperando , ya que forman parte del patrimonio estatal.