Recuerdan muerte de Maclovio Herrera

NUEVO LAREDO, TAM.- El 17 de abril de 1915, en Nuevo Laredo tuvo lugar el deceso del General Maclovio Herrera, a consecuencia de un balazo que le perforó el pulmón derecho.

El presidente de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, Raymundo Ríos Mayo, narra en su recopilación sobre el General Maclovio Herrera y su muerte en esta frontera, información que obtuvo de la Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana, que da cuenta de dicho suceso de la siguiente forma.

El general, con a sus tropas en las afuera se Nuevo Laredo, dispuso que las avanzadas se situaran a lo largo de la vía y que un tren con ametralladora en la plataforma delantera hiciera servicio de exploración para informar si avistaba al enemigo.

Villistas y constitucionalistas enarbolaban en sus combates, la bandera tricolor de la República Mexicana, ocasionando con ello varias confusiones, para evitar esto, el General Herrera, ordenó que sus tropas llevaran una cinta color naranja en el brazo derecho, o un guión o estandarte con una estrella blanca, pero al dar esta orden el tren explorador ya se hallaba lejos.

La tarde del 17 de abril, el General Herrera, esperaba la primer avanzada del enemigo calculada en mil 500 hombres, que llegaban por ferrocarril, según los espías, de pronto recordó que no se había avisado al tren explorador del cambio de insignias, en aquel momento sonó el silbato del convoy y Herrera, temiendo que ocurriera algo grave si no se avisaba a la escolta del tren, montó un caballo tordillo y se lanzo a galope para llegar a la locomotora, antes de que fuera avistada por sus avanzadas ordenando a un soldado que fuera a advertir al jefe de estas que no hicieran fuego contra el tren.

Después se escucharon descargas sobre el treno por no haber llegado a tiempo el aviso, al darse cuenta el General de que se estaban tiroteando por un lamentable error, se dirigió al lugar a todo escape seguido de la gente que le acompañaba para hacer cesar el fuego, llegando al lugar del suceso al mismo tiempo que el tren enfrenaba a toda maquina y abría el fuego sobre la avanzada y el grupo que formaba el general y su gente, a los que confundieron con el enemigo.

“Una bala fraticida atravesó el pulmón derecho alojándose en la región intercostal, el General con el dolor que le produjo la herida estiró fuertemente la brida del caballo y este sintiéndose sujeto, se levantó de manos cayendo para atrás sobre el cuerpo del General y en cuya caída recibió un golpe en la sien derecha que contribuyo para que aquella alma respetada en cien combates elevara el vuelo a las regiones ignoradas”, dice el texto de Ríos Mayo.

Existen variadas opiniones en cuanto a la forma y detalles de la muerte de Maclovio Herrera en Nuevo Laredo, pero este pequeño texto es solamente un homenaje a este revolucionario, cuyo nombre lleva una de las arterias principales de la ciudad.