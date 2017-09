Recorren alcalde y secretario estatal zonas afectadas por inundaciones

NUEVO LAREDO.- El gobierno municipal, en coordinación con el gobierno del estado, elaborará un censo de las familias afectadas por las inundaciones, esto a fin de apoyarles con diversos artículos para reponer parte de lo que perdieron.

Esto fue informado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, al encabezar junto al Secretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Gerardo Peña Flores, un recorrido por diversos sectores donde las viviendas quedaron inundadas por el desborde del arroyo El Coyote, tras las intensas lluvias registradas en días pasados.

“El gobernador nos ha hecho saber el apoyo para las familias de Nuevo Laredo y ya ha girado las instrucciones con su gabinete, con nosotros está el Secretario Gerardo Peña trayendo los beneficios, atendiendo las peticiones y el llamado de auxilio, el gobernador me ha hecho saber que las familias no se van a quedar solas, vamos a entrarle no solo a la limpieza, sino darles la ayuda en la reposición de los enseres, lo más básico, lo más elemental”, comentó el munícipe al iniciar el recorrido en la colonia Francisco Villa, donde más de 100 familias sufrieron las anegaciones en sus casas.

En dicha colonia los dos mencionados, acompañados de otros funcionarios municipales y estatales, dialogaron con los vecinos y fueron testigos de los estragos del fenómeno meteorológico.

El alcalde informó que el censo será para ayudar a quienes realmente lo requieran y no haya abusos en la distribución de los apoyos.

Añadió que son alrededor de 20 colonias las afectadas, unas más que otras, y principalmente los sectores aledaños a los arroyos.

Dijo que incluso se valorará la posibilidad de accesar a fondos de desastres naturales que puedan ayudar a las familias, pues hay quienes perdieron todo.

La comitiva también visitó la colonia El Campanario lo mismo que Los Fresnos, donde igualmente ofrecieron el apoyo a los damnificados.

Se acordó instalar comedores comunitarios y dotarlos de colchonetas y cobijas, además de despensas y artículos para limpieza.

También se instalarán módulos de salud para atender las enfermedades que se puedan registrar por la humedad. Se realizarán también fumigaciones en cuanto regresen los días soleados.