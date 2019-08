Reconstruyen cráneo a deportista

Fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su bicicleta, por lo que fue atendido en el Hospital General Regional No. 2 "Guillermo Fajardo Ortiz". [Agencia Reforma]

Fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su bicicleta, por lo que fue atendido en el Hospital General Regional No. 2 "Guillermo Fajardo Ortiz". [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas del IMSS reconstruyeron el cráneo de un deportista de alto rendimiento y lograron que se recuperara del estado vegetativo en el que se encontraba tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.

Víctor Miguel Hernández Maldonado, también doctor en matemáticas aplicadas, fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su bicicleta, por lo que fue atendido en el Hospital General Regional No. 2 «Guillermo Fajardo Ortiz», informó el Seguro Social en un comunicado.

Para lograr la recuperación del hombre de 42 años, los médicos le aplicaron primero una craneotomía descompresiva, es decir, le retiraron una gran cantidad de hueso del cráneo para hacer un espacio en esa zona y evitar que la presión intracraneal provocada por el traumatismo comprimiera más el cerebro.

Posteriormente, le practicaron una cirugía de reconstrucción craneofacial y le diseñaron una prótesis tridimensional y personalizada para suplir la pérdida de hueso causada por la craneotomía.

Con este procedimiento, el cerebro del paciente vuelve a ocupar el espacio craneal y puede recuperar gradualmente sus funciones motoras, de lenguaje y cognitivas, explicó López, neurocirujana del hospital.

«Cuando lo recibimos estaba en una situación catastrófica, confinado a una silla de ruedas, no reconocía ni a sus seres más cercanos. Actualmente, no sólo ha recuperado movilidad, sino que ha regresado a su trabajo», aseguró el doctor Miguel Ángel González de Santiago, cirujano maxilofacial.

En la creación de la prótesis, que se construye siempre a la medida y necesidad de cada paciente, se utilizan diversos materiales, añadió.

«Yo recuerdo pocas cosas del accidente. Gracias a la calidad del casco protector, mi cabeza no sufrió mayor daño, y gracias a la atención recibida en el hospital del IMSS salvé no sólo la vida, sino que he vuelto a mi trabajo», declaró el deportista.