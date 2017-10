“Reconocimiento Latinoamericano es orgullo de Nuevo Laredo”: Gary Pedraza

En el pasado mes de Septiembre al organismo de Nuevo Laredo que aglutina a la mayor parte de los Agentes Aduanales de México, le fue otorgado un importante galardón por The Washington Academy of Political Arts and Sciences (W.A.P.A.S.) en la capital de Estados Unidos.