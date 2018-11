Reconocen trayectoria de Rodríguez Herrera

NUEVO LAREDO, TAM.- El ex director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, José Gerardo Rodríguez Herrera, recibió un homenaje de parte de Periodistas Veteranos con 30 años o más de ejercicio en la profesión.

Rodríguez Herrera es licenciado en administración de empresas, obtuvo una maestría en comercio exterior y un doctorado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Muchos de los veteranos del periodismo que pertenecen a la agrupación, recordaron a Rodríguez Herrera como gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, cargo que desempeñó de 1974 a 1980, para más tarde, en 1981 entrevistarlo como tesorero municipal en la administración de Jesús Cárdenas Duarte.

En el homenaje que se le rindió el sábado 3 de noviembre, se le hizo entrega de una placa alusiva a la labor que ha desempeñado en la iniciativa privada y en el sector público, además de haber sido socio fundador del club Rotario Reforma en el año de 1976, incluso fue presidente del organismo social en el año de 1990.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Roberto Gálvez Martínez y Miguel Ángel Vidal Osuna.

En la ceremonia con los periodistas veteranos, el homenajeado hizo una remembranza de los rectores que han ocupado ese cargo en la UAT, tales como Jesús Lavín Flores, Manuel Adame Mier, Humberto Filizola Haces y José Andrés Suárez Fernández, entre otros. Y recordó a algunos directores de la Facultad de Comercio, entre ellos, Homero Aguirre Milling, Glafiro Salinas Mendiola, Reynold Hinojosa y Luis Hernán Lope Díaz al mismo tiempo que rindió un homenaje personal al primer titulado en la contaduría pública don Delfino González Muñoz y a la primera mujer egresada en esa área, doña Emilia Zárate de Rodarte.

En su exposición, el ex catedrático y ex director de la facultad recordó que en su época de estudiante el nombre de la casa de estudios era el de Universidad de Tamaulipas porque su posición política y administrativa no era autónoma, pertenecía cien por ciento al gobierno del estado.

Fue Praxedis Balboa quien en el año de 1976 le otorgó la autonomía y se le denominó, por primera vez, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Veteranos que asistieron al evento:

Jesús Franco García, Juan Ignacio Rodríguez López, Jorge Alejandro López Molina, Agustín García Arredondo, Miguel Angel Vidal Osuna, Roberto Gálvez Martínez, Jesús Valdez Gutiérrez, Juan Manuel Rodríguez Contreras, José María Ibarra Sandoval, Antonio Almaguer Gómez, Dorita García Valdez, Martha Cázares A., Gabriela Zapata Toscano, Enrique Garza Flores, Justino Silva Ramírez, Silvino Cuevas Reyes, Juan Francisco Padrón, Mario A. Alejandro López, Damián Humberto Aviña Palomino, José Luis Mendoza Gutiérrez, Juan Antonio Guzmán Calderón, Ericka Makryna Morales Medina, Gisela Palomares Colmenero, Mario A. Cervantes, Alba Issela Garza Garza, Elisa Quilantán Vázquez, María Teresa Gámez S., Edmundo Zapata Molina y Francisco Fernández Serrano.