Reconoce líder nacional del SNTE labor de tamaulipeco

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante centenares de representantes seccionales agremiados al SNTE de todos los estados del país, el Secretario General de este organismo, el Maestro Alfonso Cepeda Salas, reconoció la labor del tamaulipeco Oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza González, para llevar con a buen puerto la negociación salarial y prestacional 2019, además de su trabajo al frente de la Unidad de Administración y Finanzas.

“Quiero aprovechar este espacio para entregar un reconocimiento muy franco, muy sincero, a un hombre que ha sido un motor para la solución de muchos problemas que hemos tenido de carácter salarial, su labor ha sido fundamental para atender una problemática muy amplia que venía desde el 2018, en el no tenemos un aliado sino un amigo en la Secretearía de Educación” afirmó el líder sindical.

Destacó la actitud positiva, amable, abierta y sin distinción, que ayudo a dar pasos importantes en la problemática histórica que arrastra el sector a lo largo del país, ejemplificando entre otros, los más de 13 mil casos solucionados de maestros de nivel medio superior y superior con el apoyo del funcionario federal tamaulipeco.

En este sentido, Héctor Garza agradeció el reconocimiento señalando que lo compromete a redoblar esfuerzos por este sector, y dijo que nada de ello sería posible sin la voluntad del Ejecutivo Nacional y el trabajo de la mano del Secretario Esteban Moctezuma Barragán.

“El Presidente me pidió que atendiera a sus amigas y amigos, las maestras y maestros, yo no soy nada, es el Presidente de todos los mexicanos, no me den a mí las gracias, cuenten con toda mi capacidad y todo mi corazón siempre, pero aquí está la mano de Andrés Manuel López Obrador y por su puesto de Esteban Moctezuma Barragán”.

El evento marco para la respuesta al pliego nacional de demandas 2019, que da por concluido el proceso de revisión salarial y prestacional, se informó el incremento salarial al personal de educación básica del país en 6.25 por ciento, compuesto por un aumento al sueldo base directo de 3.35, más 1.1 por ciento de fortalecimiento a éste y 1.8 en prestaciones, retroactivo al 1 de enero del presente año.

En lo que refiere a personal de apoyo y asistencia a la educación, el incremento salarial de 5.85 por ciento, como en el punto antes mencionado, retroactivo a la misma fecha; para personal homologado, nivel medio superior y superior, es de 6.15 por ciento, y este será retroactivo al 1 de febrero del año en curso.