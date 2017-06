Recomiendan reportar colmenas de abejas

NUEVO LAREDO, TAM.- Al estar aun vigente la temporada donde las abejas, polinizan y viajan buscando algún buen lugar para formar su hogar, la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB), hace un llamado a la comunidad en caso de toparse con alguna colmena, primero la reporten y no las molesten.

“En cuanto a recomendaciones lo principal es no molestarlas, no creer que pueden acabarlas con insecticidas son cientos de abejas y los atacaran, tampoco prenderles lumbre por qué no las quemaran todas y los atacaran, no usar perfumes cerca de ellas, si ven que están en movimiento irse de largo sin espantarlas, y sobre todo reportarnos a PCyB que tienen un enjambre”, explicó Omar Enríquez Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos.