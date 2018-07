Recomiendan proteger del sol a niños y a diabéticos

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, médicos del Sector Salud exhortan a los neolaredenses a que se protejan utilizando ropa de manga larga y de colores claros, además de utilizar bloqueadores principalmente quienes realizan sus labores al intemperie.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor, Gregorio de Jesús Ortegón Martínez Medico de la Unidad de Medicina Familiar Américo Villarreal, quien agregó que el llamado a la población es sobre todo cuando se presente la canícula, donde se tiene que poner más atención a los niños ya que son los más vulnerables a las altas temperaturas, así como a los adultos mayores.

“Y también se deben proteger los pacientes crónicos degenerativos como son los hipertensos, los diabéticos, así como las personas inmunodeprimidas, ya que tienen sus defensas más bajas que una persona que está sana, sobre todo que se hidraten constantemente”, señaló.

Añadió que otro grupo que debe tomar estas medidas para evitar golpe de calor, deshidratación o afectaciones en la piel, son los albañiles, los vendedores ambulantes, los limpia parabrisas, y todo los que estén expuestos a los rayos solares.

Precisó que en esta temporada los efectos de las altas temperatura, principalmente del día 20 de julio en adelante, es cuando se incrementan más las enfermedades derivadas del calor, como son los padecimientos gastrointestinales.

Destacó que ante estos problemas de salud que se presentan durante la temporada intensa de calor en un lapso por lo menos de 40 días, la ciudadanía debe adoptar las medidas higiénicas necesarias para evitar problemas infecciosos intestinales y respiratorias, por los cambios de temperatura.

“Aquí en el sector que me corresponde las deshidrataciones que se han presentando no han sido por las altas temperaturas, sin embargo de alguna manera han sido por problemas gastrointestinales que se incrementan por la descomposición de los alimentos, que no son puestos en refrigeración”, dijo. Ortegón Martínez invita a la ciudadanía que para no verse afectados con estos problemas de salud, hay que hidratarse con agua natural de manera constante, cubrirse de los rayos solares con gorras, paraguas o sombreros, evitar exponerse a los rayos ultravioletas en las horas pico, que son de 11 a 5 de la tarde.