Recomiendan precaución ante fuerte ola de calor

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el fenómeno de altas temperaturas que en algunos lugares del estado continuarán elevando el termómetro hasta los 45 grados centígrados, autoridades de Protección Civil emitieron algunas recomendaciones para evitar una innecesaria exposición además de adoptar y poner en práctica algunas medidas que ayuden a mitigar los efectos de la calor.

“Dentro de las principales medidas recomendadas están el no tener actividad al aire libre entre 11 y 5 de la tarde que se tenga especial Cuidado de protegerse con ropa clara, manga larga, cachucha, sombrilla e incluso bloqueador”, dijo Pedro Granados Ramírez, al agregar que para las personas que van o están en playas, estas no deben de abusar y tener la prudencia de no asolearse intencionalmente a esas horas.

Además de ello, hay que tomar precaución en la preparación y conservación de alimentos que con la onda de calor se descomponen con mayor facilidad, dijo.

“Hay que consumir sobre todo bebidas y aguas frescas, evitar hacerlo en las calles, aunque el Sector Salud a través de COEPRIS inspecciona, pero siempre hay la posibilidad de comer alimentos en la calle con descomposición incluso en el hogar”, indicó.

Destacó además que se ha hecho una serie de recomendaciones a aquellas empresas que en el desarrollo de sus actividades, deben de tener trabajadores desempeñando una serie de actividades al aire libre.

“Nosotros hacemos el llamado a las autoridades o a las empresas que traen personal trabajando que les den los periodos de descanso a horas dónde está más fuerte el sol y que les den más hidratación en el sitio de trabajo aveces no tienen a la mano el agua o que les provean”, destacó.

Lo importante en estos casos es reducir la posibilidad de que el personal pueda estar expuesto a las altas temperaturas y con ello disminuir cualquier riesgo de sufrir un golpe de calor, derivado precisamente de las actuales condiciones climáticas que se habrán de prolongar hasta finales del próximo mes de agosto, comentó.