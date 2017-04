Recomendaciones para para tratar de evitar el divorcio

Aunque no hay trucos mágicos para evitar el divorcio, sí hay ciertas cosas que puedes hacer para disminuir el riesgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Le pones gasolina al carro para que no se detenga en medio de la carretera, vas al gimnasio para no tener que caer muerta después de subir unas escalaras, y alimentas a tu perro para que pase muchos años a tu lado.

Cuidar de una relación es casi lo mismo; debes invertirle para conseguir lo que quieres. Y aunque no hay trucos mágicos para evitar el divorcio al 100%, sí hay ciertas cosas que puedes hacer para disminuir el riesgo.

Haz cosas sola

En cada relación hay 3 grupos involucrados: 2 individuos y la relación misma. Por más que quieras concentrarte en tu relación, también debes hacerle caso a tus necesidades. Vete de compras si quieres, lee una revista en la tina. Haz lo que te haga feliz y que tu relación disfrute los beneficios.

Hazle saber que estás para él

Toma su mano, masajea sus pies cuando llegue muy cansado o simplemente dale un beso cuando llegue a casa. El chiste es que sepa que estás ahí y que te das cuenta de su presencia (o falta de). Deja que se desahogue contigo y que te cuente de su día. Si estás ahí con él en las buenas, él hará lo mismo contigo.

Satisfagan sus necesidades

Cada quien tiene sus propias necesidades; desde financieras, hasta románticas. Así que dile a tu pareja lo que quieres y dale la jerarquía de cada una. Por ejemplo, si lo que más necesitas es que te mande un mensajito al día, pídelo. Si lo que él quiere es un masaje de pies una vez a la semana, ¿por qué no? Esto es especialmente útil cuando ambos tienen problemas de comunicación o afecto.

Mejoren sus mensajes

Seguro le mandas mensaje a tu pareja de que lave los trastes o cuando vas a casa, pero si no lo hacen más seguido, podrían matar poco a poco el romance. Mejoren su lazo mandándose mensajes especiales de vez en cuando; puede ser algo corto, o hasta una carta de amor en un día especial, como un aniversario.

Habla cuando estés molesta

Te estás buscando problemas si te guardas lo que piensas y sientes. Si el hábito de tu pareja de dejar los trates sucios en donde sea te molesta, díselo. Y no lo hagas en forma de crítica o reclamo, sino como una observación. No seas grosera, no grites ni te pongas loca. Sé lo más relajada posible.

Di gracias

Entre más tiempo estén juntos, más fácil será tomarse por sentado. No olvides darle las gracias aunque esté acostumbrado a pasar por ti todas las noches. No des por sentado que sabe lo que sientes por él y lo agradecida que estás por lo que hace.