Reciben trasplante de cornea

NUEVO LAREDO, TAM.- Tanto la paciente Asminda Patiño de la Torres de 54 años de edad, como el señor Jorge Castañeda Rónzon de 68 años de edad, quienes recibieron el trasplante de cornea hace unos días, la vida les ha cambiado favorablemente y se recuperan bastante bien.

En cuanto a la paciente dijo estar muy agradecida con Dios por haber puesto en su camino tanto el doctor del módulo de salud ubicado en el Kilómetro 10, así como al doctor David Gómez director del Hospital General, además de la doctora Karen Merit Hernández Olguín, quien fue quien los operó.

“La doctora Karen me checo y me dijo que mi solución era un trasplante de cornea, la cual salía en 50 mil pesos y yo soy de escasos recursos, ella misma me realizó el papeleo y me mando al hospital general con el doctor Chuy”, indicó.

Añadió que tenía apenas un año de esperar la cornea, por lo que fue grande su sorpresa cuando le hablaron y le dijeron que ya estaba su cornea, procediendole a realizar el trasplante el miércoles pasado,

Por otra parte Don Jorge manifestó que piensa que al dedicarse por más de 30 años al periodismo, tal ves le haya afectado la luz del flash la retina del ojo de el lado izquierdo, él tenía cuatro años en espera de la cornea, por lo que al igual que la señora Asmidia, agradece a la persona donadora este gesto de humanidad.

“La doctora Karen es una gran profesionista y ella me dijo cual era mi daño, y me dijo que la cornea ya estaba echada a perder, y por ello me iba a realizar un tratamiento el cual duro 6 meses, al pasar el tiempo me dijo que la cornea ya no tenía funcionamiento”, indicó el paciente.